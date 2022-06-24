Они достойны: Павел Глоба пообещал двум знакам Зодиака стремительный карьерный рост в июле 2022

Павел Глоба - советский и российский астролог, публицист с мировым именем - назвал два знака Зодиака, которые в июле 2022 года смогут взлететь по карьерной лестнице. Это, вероятно, станет для представителей знаков, несколько неожиданным, но астролог уверен - все предпосылки к этому они создали давно, они это точно заслужили.

Близнецы

Близнецы могут вырасти на своей работе, а могут перейти на новую и там сразу занять лидирующие флагманские позиции. Все будет зависеть от того, какую цель представители знака ставят перед собой. Выгодное предложение о переходе на более высокую должность может поступить и тем, кто занимается творчеством, и тем, кто работает с финансами, и даже Близнецам, чья деятельность связана с производственным сектором или сферой услуг. Астролог предостерегает - опасайтесь завистников, постарайтесь не совершить ошибок и не дать им повода для козней и злорадства.

Стрелец

Усилия и старания Стрельцов начальство наконец-то заметит и оценит по достоинству. Они получат не только новую должность, но и существенный рост доходов. Особенно вероятно повышение для Стрельцов-бизнесменов, финансистов, людей, которые трудятся в интеллектуальной сфере. Астролог рекомендует Стрельцам все взвесить: вместе с ростом по карьерной лестнице придут и новые трудности. Если вы сейчас к ним не готовы, не соглашайтесь на повышение. Если готовы - в добрый путь, все обязательно получится.