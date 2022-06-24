Таежная отшельница Агафья Лыкова обратилась к Путину с просьбой

Таежная отшельница Агафья Лыкова написала письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой навестить ее. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на предстоятеля Русской православной старообрядческой церкви (РПСЦ) митрополита Московского и всея Руси Корнилия.

"Совсем недавно у нее были, дом освятили, который построили. <…> Она очень радушно нас принимает, молится о нас, вот даже ожидает приезд президента. Она за него молится, даже письмо ему написала — может, получится [приехать]", — сказал он.

78-летняя Лыкова часто принимает гостей-туристов, которые решаются дойти до отдаленно живущей бабушки.

Агафья Лыкова — единственная оставшаяся в живых представительница семьи староверов, которых геологи нашли в 1978 году в Западных Саянах.