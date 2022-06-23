Нет, вам нужен парк и точка: Казанку около Чаши намерены засыпать, несмотря на протесты горожан

Только казанцы думали, что отвоевали берег Казанки между Чашей и Ривьерой от засыпки под строительство Соборной мечети, которую в итоге построят на территории бывшего парка аттракционов Кырлай. Городские власти, подводя итоги “общественных обсуждений” проекта засыпки Казанки у “Чаши”, где все-таки намерены построить парковую зону, недвусмысленно дали понять горожанам, что им глубоко плевать на их мнение, пишет “Вечерняя Казань”.

Дело в том, что по результатам, которые опубликованы в официальном сборнике документов исполкома Казани на 147 странице, более 96 % казанцев, участвующих в обсуждениях, проголосовали против. Однако эти мнения сопровождаются комментариями организаторов обсуждения: «на основании ответа разработчика проекта учитывать нецелесообразно».

Фото: проект засыпки/ e-Kazan.ru

Внятного ответа, почему мнения жителей Казани не учитываются, горожане так и не получили. Ответ был, так сказать, весьма несостоятельным. Мол, для парковой зоны суши не хватает, поэтому надо засыпать 14 гектаров акватория Казанки. И то, что казанцам этот парк не нужен, слышать и видеть власти города похоже и вовсе не хотят.

Более того, пока шли все эти обсуждения, казанцы тогда уже заметили на реке баржи с грунтом. В один из таких дней 25-летняя Диана Щербакова, чтобы отпугнуть судно, прыгнула в ледяную воду и поплыла на встречу к ней с криками “Прекратите засыпать Казанку”. Тогда битва за акваторию была выиграна и оказалась удачной. Теперь казанцы вынуждены дежурить на берегу, поджидая очередную баржу.

Фото: evening-kazan.ru

Однако, многие считают, что засыпка уже идет давно и в тихую. Так как, по словам очевидцев, СШ-27, которую видели, является баржей шаландой. Она так устроена, что с виду кажется будто судно просто плывет, а на самом деле через люки внизу, все содержимое уходит под воду.

Против засыпки Казанки также выступают экологи города и сам французский архитектор Мишель Пена, который презентовал концепцию “Парка горизонтов”, где засыпка и вовсе не предусмотрена, а наоборот выступает за сохранение берега.

"Возможно, кому-то сейчас выгодно высыпать в Казанку ненужную землю. В любом случае такая засыпка будет огромной исторической ошибкой, природный берег нельзя так грубо изменять, уничтожать. Реку, на которой стоит город, нужно беречь как сакральный объект", - заявил архитектор "Вечерней Казани".

За последние 15 лет река сократилась и потеряла порядка 100 га акватории. Первые 15 га намыли для строительства Чаши и Ривьеры в 2007 году. Через два года еще 60 га засыпали для строительства спортивных объектов к Универсиаде-2013, далее Кремлевская набережная. Теперь еще засыпать будут для строительства Соборной мечети и новой стройки рядом с Ривьерой. Возникает вопрос, под что необходимо еще 40 га земли?

"Нам уточки больше нравятся"

Редакция Prokazan.ru решили узнать, что сейчас происходит на этой территории и что думают об этом жители Казани?

Сейчас эту зону населяют разные представители флоры и фауны. Здесь обитает различная рыба, утки, кто-то видел даже бобров. Вот и сегодня полно людей приходят сюда понаблюдать и покормить животных. Хоть какая-то природа среди каменных джунглей.

Такое стремление засыпать эту территорию настораживает и наводит казанцев на мысль, что там хотят что-то построить весьма грандиозное, о чем пока открыто никто ничего не говорит.

“Знаете, полагаю, что деньги уже выделены и разрешение на постройку выдано. Только потом окажется, что там вовсе не парк будет построен”, - поделился казанец.

“Это ужасно, нам уточки больше нравятся. Знаете, как всегда, они скажут, что парк построят для жителей города, а потом запросто на этом месте вырастут элитные дома”, - отметила девушка.

“Я считаю, что для жителей города будет это большим ударом, потому что это место считается частью города, частью какой-то живности. Городу целесообразно не учитывать мнения людей по поводу застройки этой территории. Люди теперь понимают, что властям республики все равно на желания жителей города. Это заставляет задуматься”, - отметила девушка Мария.

“Сколько можно уже. Убивают такую красоту просто. Лучше бы эти миллиарды потратили на очистку Казанки, которую уже загрязнили постоянным засыпанием и строительством. Чем плох пляж? Здесь летом люди играют в волейбол, отдыхают, ходят к воде и кормят уток. Все мало им и мало”, - поделилась мнением жительница города Наталья.

“Конечно мы против. С этой постоянной стройкой все засыпали и загубили уже”, - отметила женщина.

“Мы конечно не из Казани, но это печально будет. Тут очень красиво. Мы тут стоим и за рыбками наблюдаем уже сколько времени. Красота”, - отметила женщина.

“Земли полно. Им что не хватает что ли? Центр нужен просто. Вон в Дербышках полно земли, пусть там свои парки возводят”, - ответила на вопрос женщина.

“Очень плохо. Зачем засыпать? И так воды не осталось”, - сказала женщина.

Было мнение одно и за засыпку, однако девушка задалась вопросом, смотря для чего именно. Если парк действительно, то почему бы и нет.

В любом случае казанцев, которые выступают против, огромное количество. А возмущение горожан только возрастает, видя, как их мнение никто не учитывает вовсе. Тот факт, что парк по проекту можно построить и без засыпки, наводит людей на мысль, что там построить хотят совсем иное сооружение. Ведь, как мы помним, такие прецеденты в нашем городе уже были. Пойдут ли руководители города против народа, или будут ждать, когда тот отступит от безысходности, остается огромным вопросом.