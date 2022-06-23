В Казани 23-летний парень угрожал продавцам в магазине пистолетом

23-летний житель Казани приговорен к условному сроку за угрозы пистолетам персоналу магазина. Молодой человек заявил, что хотел просто пошутить, однако шутка не удалась.

Все случилось в конце марта этого года на улице Мусина. Как сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев, мужчина грозил персоналу торговой точки охолощенным пистолетом, а затем вышел на улицу и дважды выстрелил в воздух.

Суд признал молодого человека виновным в хулиганстве. Он признал вину лишь частично. Ему назначили 2 года лишения свободы условно.