Феноменальное везение: Павел Глоба пообещал двум знакам Зодиака в июле 2022 года финансовый рост

Советский и российский астролог, основатель Академии астрологии, публицист Павел Глоба рассказал, что феноменальное финансовое везение будет ждать в июле 2022 года два знака зодиака. Расположение звезд будет максимально благоприятным для них, а потому события будут складываться наилучшим образом, что удивит и самих представителей знаков, и их окружающих.

Телец

Тельцы в июле смогут рассчитывать на существенную прибавку к доходам. Возможно, появится выгодная подработка, не исключен рост зарплаты, смена работы на более привлекательную. Павел Глоба считает, что Тельцы уже давно заслужили рост финансов, главное при этом - не поддаться соблазнам и не начать бездумно тратить.

Если так случится, удача отвернется от знака, и денежный поток резко иссякнет. Но и жадничать нельзя: помогайте тем, кому нужна помощь, грамотно инвестируйте, покупайте необходимое. И главное - начните откладывать деньги наперед. Впереди будут периоды, когда накопления понадобятся.

Скорпион

Скорпионы давно чувствуют, что брешь в личном бюджете не дает им спокойной жить и спать. Накопились задолженности, не было возможности позволить себе что-то очень желанное. Все изменится в июле, уверен астролог. Скорпионам могут дать премию, они могут выиграть в лотерею, не исключены очень выгодные предложения по работе.

Не отказывайтесь от них, кто знает, когда еще обстоятельства сложатся столь же благоприятно! Скорпионы смогут отдать свои долги и начать новую жизнь с чистого листа, если не будут скупиться.