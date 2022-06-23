Кассир магазина, на которую напал экс-сожитель в Казани, может навсегда остаться инвалидом

Сотрудница магазина "Пятерочка", на которую напал с ножом бывший сожитель, может навсегда остаться инвалидом, сообщает "Татарстан-24"

Женщина, по данным источника СМИ, получила тяжелую травму позвоночника - лезвие прошло через позвонки и застряло там. Есть высокая доля вероятности, что мать троих детей не сможет ходить.

42-летний ранее судимый мужчина задержан. Он нанес бывшей возлюбленной несколько ударов в область шеи и спины. Женщина в тяжелом состоянии в реанимации.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство".