Кассир магазина, на которую напал экс-сожитель в Казани, может навсегда остаться инвалидом

Сотрудница магазина "Пятерочка", на которую напал с ножом бывший сожитель, может навсегда остаться инвалидом, сообщает "Татарстан-24".
Женщина, по данным источника СМИ, получила тяжелую травму позвоночника - лезвие прошло через позвонки и застряло там. Есть высокая доля вероятности, что мать троих детей не сможет ходить.
42-летний ранее судимый мужчина задержан. Он нанес бывшей возлюбленной несколько ударов в область шеи и спины. Женщина в тяжелом состоянии в реанимации.
В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство".