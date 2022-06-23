В Татарстане на трассе отбойник насквозь пробил автомобиль: в ДТП пострадали шесть человек

В Альметьевском районе РТ на трассе случилось ДТП, участниками которого стали "ВАЗ-2110" и автомобиль "Мазда".

После столкновения машин один из автомобилей отбросило в кювет. При этом машину изнутри насквозь пробил металлический отбойник. Только чудом водитель внутри авто не пострадал.

Сообщается, что авария случилась у села Среднее Биктимирово. При столкновении пострадали шесть человек

Двое пострадавших - из отечественного авто, остальные - из "Мазды". 72-летнему пассажиру "Лады" потребовалась оперативная помощь санавиации, его доставили в РКБ.