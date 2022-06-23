В Казани закрылся азербайджанский ресторан с большой историей - «Султанат»

В столице Татарстана закрыли ресторан азербайджанской кухни "Султанат", который находился на пересечении Назарбаева и Павлюхина. Вывески с фасада здания уже сняли. Ресторан занимал два этажа общей площадью 2500 квадратных метров в доме застройки 1940-х годов.

Издание "Бизнес Онлайн" напоминает, что открылся ресторан в 2013 году. И в основе проекта тогда стоял знаменитый ресторатор Казани Айрат Забиров, который являлся бывшим зятем экс-главы Госжилфонда РТ Талгата Абдуллина.

В 2016 году предпринимать был решением суда признан банкротом.

С мая 2022 года "Султанат" стал собственностью Евгения Емельянова. О причинах закрытия заведения не сообщается, уточняется, что это - коммерческая тайна.

В феврале прошлого года у ресторана была массовая драка с участием некоей этнической ОПГ, в которую водили уроженцы солнечного Азербайджана.