Чулпан Хаматова прервала молчание, а полицейские публично занялись сексом: Главное на утро 23 июня

Операция на миндалинах унесла жизнь 27-летней модели, а в Казани мужчина напал с ножом на кассира супермаркета. Об актуальном и нашумевшем - в утреннем дайджесте.

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ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ

Ежегодно 23 июня во всем мире отмечается Международный Олимпийский день (International Olympic Day), в память о возрождении олимпийского движения в его современном виде.

Идея об установлении специального праздничного дня, посвященного олимпийскому движению во всем мире, и который позволил бы рассказать людям об основных олимпийских принципах, впервые прозвучала на 41-й сессии Международного олимпийского комитета (МОК) в Стокгольме в 1947 году, а еще через год на 42-й сессии МОК в Санкт-Морице этот проект был одобрен официально.

В Олимпийской хартии записано: Олимпийское движение имеет своими целями воспитывать молодежь с помощью спорта в духе лучшего взаимопонимания и дружбы, способствуя, таким образом, созданию лучшего и более спокойного мира.

ИМЕНИНЫ

В этот день именины празднуют Александр, Алексей, Андрей и Антонина.

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ НА 23 ИЮНЯ

Православные в этот день вспоминают священномученика Тимофея.

В народе же 23 июня получило название Знамения Тимофея. Наши предки опасались разнообразных знаков судьбы и говорили: если мыши вереницами бегают по амбару — к голодному году, если по полям бродят стаи волков — к падежу скота, если земля стонет — к пожару.

Прапрапрабабушки запрещали 23 июня незамужним девушкам смотреться в чужие зеркала и предупреждали: будущий супруг окажется "чужим", то есть часто будет отсутствовать дома.

Также юным представительницам прекрасного пола не следует в этот четверг ходить в гости. Если же этого не избежать, нужно позаботиться о том, чтобы за столом сидело нечетное количество людей. Иначе в этом году суженого встретить так и не удастся.