Родственник избил пенсионера металлической трубой, забил молотком и оставил умирать в квартире

В Волгограде жестоко расправились над 65-летним пенсионером. Его избили трубой и молотком, затем оставили медленно умирать в собственной квартире, передает ИА «Высота 102».

В совершении преступления подозревают местного жителя. По версии следствия, потерпевший болел в силу возраста, поэтому жил со своей сестрой и ее мужем. В ночь с 18 на 19 июня 2022 года между мужчинами произошла ссора.

Подозреваемый стал избивать родственника металлической трубой прямо на глазах у супруги. Затем он взял молоток. От полученных травм, в том числе черепно-мозговой, он умер на месте.

Ни сестра погибшего, ни ее супруг не вызвали скорую помощь и не сообщили в полицию, а продолжили выпивать в этой же квартире. В полицию заявил соцработник, посетивший жилье 20 июня для проверки.

Ранее у супругов органы опеки уже изъяли 12-летнего сына. По статье нынешнего уголовного дела им грозит от 6 до 15 лет лишения свободы с ограничением свободы на срок до 2 лет либо без такового.