В замок Галкина, покинувшего Россию, могут переселить беженцев из ЛНР и ДНР

В Госдуме замок Максима Галкина предложили конфисковать и передать нуждающимся в жилье беженцам из ДНР и ЛНР, если в ходе проверки прокуратура выявит нарушения при построении особняка. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на первого зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой (ЛДПР).

"Если в ходе проверки будут выявлены какие-то нарушения, то надо в особняк Галкина переселить беженцев с Донбасса. С морально-нравственной точки зрения поддерживаю идею. Сам же артист пусть радуется там, за пределами России", – сообщил парламентарий.

Ранее в общественной организации «Охрана вод и лесов» сообщили, что данный объект был построен с нарушениями строительного, санитарного и пожарного законодательства. Они направили обращение в прокуратуру о снесении этого замка. Помимо того, что при строительстве объекта не провели государственную историко-культурную экспертизу участка, на котором стояло помещичье имение, есть также нарушения по превышению максимального процента застройки 40%, сообщает АиФ.

Напомним, Максим Галкин активно в социальных сетях не поддерживает спецоперацию на Украине. В марте он со своей семьей перебрался в Израиль. Однако, как он и Алла Пугачева сообщили, они поехали на отдых, и уже осенью вернутся в Россию.