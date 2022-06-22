Полуголый украинец набросился и избил двух полицейских в Вене

Вчера, 21 июня, украинец после ссоры с соседями разделся до трусов и избил двух сотрудников правоохранительных органов Вены, которые приехали на вызов. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на РИА Новости.

Инцидент произошел вечером. В дежурную часть поступил звонок об агрессивном поведении одного из участников ссоры в холле студенческого общежития на северо-западе Вены. Прибывшие сотрудники на место происшествия попытались успокоить гражданина Украины, который вел себя сильно агрессивно. Однако, это не увенчалось успехом. Он разделся до трусов и сломал пылесос, начал спорить с полицией, а после и вовсе начал с ними драку, нанося удары руками и ногами.

Полиции удалось задержать мужчину, не смотря на сильное сопротивление. Полицейские серьезно не пострадали.