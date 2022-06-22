Практически напугал до смерти: Пять пенсионерок пострадали в ДТП из-за шмеля

Вчера вечером, 21 июня, пять женщин пострадали в аварии, которое спровоцировал шмель. Инцидент произошел в Архангельской области. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на региональное МВД.

По данным ведомства, пять женщин пожилого возраста возвращались с дачи, когда шмель залетел к ним в салон автомобиля марки "ВАЗ". Насекомое навело переполох, пенсионерки испугались, пытались выгнать его из машины. В итоге 73-летняя водитель отвлеклась от дороги, не справилась с управлением и допустила съезд в кювет, опрокинув машину.

Женщин госпитализировали с различной степени тяжести в больницу. Сейчас идет проверка по факту происшествия, и выясняются все обстоятельства случившегося.