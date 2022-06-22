Звезду со Спасской башни Казанского кремля впервые за 60 лет решили отреставрировать

Впервые за почти шесть десятилетий в Казани принято решение отреставрировать звезду со Спасской башни Казанского кремля. Она уже покинула привычное место, звезду отправили для проведения реставрационных работ, сообщила мэрия Казани со ссылкой на госкомитет РТ по охране культурного наследия.

Звезда была установлена в 1963 году. Латунные лучи конструкции изрядно износились и начали ржаветь. Их выполнят из нержавеющей стали по старым образцам, так что внешне звезда не изменится.

Трубу, с помощью которой звезда крепится к шпилю, — хотят усилить, а декоративный алюминиевый колокол отольют заново, но уже из стали.