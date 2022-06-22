Татарстан готовится отправить в зону СВО на Украину два отдельных национальных батальона, которым дали именные позывные "Алга" ("Вперед") и "Тимер" ("Железный").

Сформируют батальоны из добровольцев, заключивших контракт с Минобороны, записывают всех желающих. Возьмут тех, кто пройдет осмотр, оценку физподготовки и психологических параметров.

"Задумка такова, что батальоны должны быть сформированы только из уроженцев Татарстана, чтобы они встали в строй, плечом к плечу, знали друг друга, вместе шли и выполняли поставленные задачи", — пояснил начальник пункта отбора на военную службу по контракту в городе Казани майор Евгений Токмаков.

После формирования батальоны направят сначала в лагерь подготовки, и только после нее бойцы поедут на Украину. Каждый именной батальон будет иметь свои опознавательные знаки и шевроны.