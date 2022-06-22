Юрист рассказал, как одуванчики и ромашки на участке могут подвести дачника под статью

Глава юридический компании "Позиция Права" Егор Редин разъяснил российским дачникам о том, чем опасны ромашки и одуванчики на дачном участке. За сорняки полагается штраф, пишет агентство "Прайм".

В данном случае, отметил Редин, действует часть 4 статьи 8.8 КоАП РФ: штраф за сорняки на дачном участке наказуемы штрафом от 20 до 50 тысяч рублей. Юрист отметил, что проверяющие при назначении штрафной санкции учтут, относятся ли земли к категории сельскохозяйственных, а также оценят, не является ли разведение сорняков намеренным.

Санкции применят, если на участке растут бурьян, одуванчики, ромашки, чертополох и иные сорные травам.

Впрочем, наказания смогут избежать те, у кого участки относятся к категории АЖС или к участкам для частного огородничества. Но даже они могут быть наказаны штрафом до 500 рублей, если на участке заметят борщевик.