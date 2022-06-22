Бедными не останутся: Глоба предупредил два знака Зодиака о лавине денег в конце июня 2022

В последние дни июня 2022 года денежный водопад буквально обрушится на два знака зодиакального круга, сообщил публицист и астролог Павел Глоба. Основатель собственной Академии астрологии считает, что на то будет веская причина: энергия богатства тесно связана в Меркурием, а он будет влиять на два зодиакальных созвездия.

Овен

Овну деньги сейчас очень нужны - накопилось много целей и задач, на которые он должен потратить довольно крупные суммы. Мольбы Овна услышаны Вселенной: с 22 июня финансовое положение знака начнет стремительно меняться к лучшему. Появятся и свободные деньги, и главное их не потратить впустую. Удачными будут покупки, инвестиции, гашение долгов. Глоба советует представителям знака не забывать о близких, и если им нужна финансовая помощь, ее обязательно нужно оказать, тогда добро вернется еще более высокими доходами.

Водолей

Водолей непредвиденно потратился, что-то пошло не по плану, что-то потребовало выйти за пределы своих материальных возможностей. Но сожалеть и убиваться по такому случаю точно не стоит. С 23 июня для Водолея откроется коридор больших материальных перспектив: могут неожиданно дать премию, щедро вознаградить, повысить оплату. Будут удачными смена работы, поиск подработки. Можно брать кредиты и отдавать долги - время благоприятное.