63-летнего Заслуженного учителя России задержали за растление ребенка

Заслуженного учителя России задержали в Тюменской области по обвинению в растлении несовершеннолетнего.

По данным ТАСС, учитель с большим стажем и массой профессиональных титулов (от Заслуженного учителя РФ до победителя конкурса на звание лучшего учителя года в РФ) вступал в половые сношения с подростком, не достигшим 16-летия.

"Омутинский районный суд продлил срок задержания на 72 часа 63-летнему гражданину, обвиняемому в половых сношениях и иных действиях сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста. В судебном заседании этому жителю Омутинки стало плохо, ему вызвали скорую помощь", - говорится в сообщении.

Мера пресечения в отношении обвиняемого будет определена 23 июня.