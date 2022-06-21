На Украине погиб еще один военный из Татарстана: Азизу Саттарову было всего 26 лет

Татарстан простился еще с одним военным, погибшим в ходе СВО на Украине. В Верхнеуслонском районе, в селе Введенская Слобода похоронили 26-летнего Азиза Саттарова.

Семья военного переехала в Татарстан из Узбекистана, когда Азизу было всего три года. Сестра парня погибла семь лет назад, у него оставался младший брат, восьмиклассник.

В армию Азиз ушел сразу после школы. Первый контракт заключил в 2015 году, служил в Приморском крае. Потом служил на Камчатке.

На Украину Азиз поехал в качестве добровольца. Так военный подписал свой третий контракт.

Азиз попал в госпиталь с плечевым осколочным ранением. За несколько недель до смерти он вышел из госпиталя и говорил близким, что скоро приедет домой. Но не сложилось. Он вернулся в зону СВО и погиб.