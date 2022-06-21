Это неизбежно: Павел Глоба назвал два знака Зодиака, которым в июне предстоит ответить за ошибки

Карма рано или поздно настигает каждого. В конце июня после Парада Планет звезды сложатся особенным образом для двух знаков Зодиака. Это означает, что наступит время исправлять допущенные ранее ошибки. Об этом предупредил советский и российский астролог, публицист, основатель собственной Академии астрологии Павел Глоба.

Рак

Раки, подумайте, кого вы недавно обидели? Это могут быть как крупные ссоры, так и небольшие косые взгляды, слухи, грубое слово, которое вы неосторожно бросили в адрес даже незнакомого человека. В конце июня вам придется исправить это: судьба подбросит шанс поступить иначе.

Сложатся такие обстоятельства и ситуации, в которых только терпение и человеколюбие помогут Ракам выйти победителями. Заодно это научит вас добрее относиться к людям.

Рыбы

Рыбам придется взять ответственность за принятое в течение последних 2 месяцев решение. Возможно, оно было не самым лучшим, а потому и последствия будут не самыми приятными. Однако эта ситуация поможет Рыбам понять, где именно они допустили ошибку.

Астролог полагает, что этого будет достаточно, чтобы точечно исправить недоразумение, и жизнь пойдет по новому сценарию, более позитивному.