Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин рассказал, что будет, если Запад перестанет давать оружие Украины. Так он ответил на странное заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы.

Кулеба ранее заявил: "Если у нас не будет оружия, то мы будем воевать лопатами".

На этот порыв отреагировал Володин, написав в своем Telegram-канале, что для Кулебы ситуация на Украине - "очередное телешоу".

"И если возьмете в руки - впервые в жизни - лопату, то только для того, чтобы попозировать, - обратился он к автору заявления. - У вас счета в зарубежных банках. Семьи находятся за пределами Украины".

Что будет в реальности, если Украине больше не дадут оружия, Володин описал так:

"Как только НАТО прекратит поставки оружия, на котором зарабатываете, и перестанет направлять наемников, все вы в течение суток разбежитесь".