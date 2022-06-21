Это будет прорыв: Павел Глоба назвал два знака Зодиака, к которым с 21 июня потекут все деньги

Советский и российский астролог Павел Глоба назвал два знака Зодиака, которые могут рассчитывать на щедрые финансовые поступления в конце июня этого года. Влияние Меркурия в период Парада планет будет благоприятствовать в денежном плане, но не всем.

Лев

Львам стоит приготовиться - на них обрушится финансовая лавина, причем, они будут к этом не готовы. Представителям знака стоит подумать о том, куда в первую очередь направить денежные средства. От того, насколько грамотно они будут использовать эти возможности, зависит многое.

Астролог рекомендует в первую очередь расплатиться по текущим долгам - это поможет Львам продлить период финансового везения почти на все лето. Отданный долг обернется новой прибылью.

Стрелец

Стрельцам Глоба советует ожидать щедрых поступлений на работе, принесет доходы и подработка. Есть шанс выиграть в лотерею. Стрелец не должен гнаться за деньгами, тогда они сами потекут к нему в руки. Влияние Меркурия в текущем периоде благоприятствует процветанию и обогащению знака.

Единственное, чего должны опасаться представители знака, - транжирства. Пустые траты, траты на мелочи подорвут состояние Стрельца. Стоит направлять деньги только на значимые цели. Если цель не стоит в разряде приоритетных, воздержитесь от вложений.