На Украине мать привела своего сына-срочника ВСУ в комендатуру РФ сдаваться. Все случилось в Херсоне. Женщина пояснила, что сын уже устал скрываться по подвалам от украинских националистов, а потому всей семье будет куда спокойнее, если парень будет в российском плену. Также молодой человек после беседы со следователями попросил возможность получить гражданство РФ.

Мать срочника пояснила, что ее сына мобилизовали в первый же день спецоперации. Однако командование бросило их фактически умирать. Им внушали, что смерть лучше, чем российский плен.

Сын прослужил в армии полтора месяца, не овладев даже военной специальностью. Молодые солдаты готовились служить в разведбатальоне, но целыми днями занимались уборкой территории и строительством. Военному делу их никто не обучал.

Российские следователи теперь проверят парня на возможное участие в боевых действиях, на участие в военных преступлениях, а потом решат, что с ним делать.