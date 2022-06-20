Украинские военные нанесли удар по буровым платформам "Черноморнефтегаза". В результате удалось спасти 5 человек, из них трое ранены. Остальных сотрудников продолжают искать. Об этом сегодня, 20 июня, сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.

"Сегодня около 8:00 вражескими подразделениями был нанесён удар по буровым платформам "Черноморнефтегаза"", — говорится в его видеообращении.

Аксенов отметил, что сейчас местные власти координируют свои действия с ФСБ и Министерством обороны РФ.

"Работаем в первую очередь над спасением людей, их было 12 человек... На эту минуту подобрано пять человек, из них трое ранены. Поиски остальных продолжаются", — добавил глава республики.