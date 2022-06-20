Возили в лес и били: в РТ полиция поймала вымогателей, крышевавших «сухофруктного» бизнесмена

В Татарстане в полицию обратился предприниматель-уроженец одной из стран ближнего зарубежья. Мужчина заявил, что он занимается поставкой и оптовой продажей сухофруктов. В 2017 году соотечественники пообещали ему покровительство, но за определенную плату.

Время шло, и сумма вознаграждения "за крышу" росла. Когда она стала неподъемной, бизнесмен обратился в полицию. За весь период "сотрудничества" с вымогателями он уже перевел им более 11 миллионов рублей.

"Противоправную деятельность вымогателей пресекли в ходе оперативной разработки сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью УУР МВД по Республике Татарстан. Полицейские установили, что возглавлял этническую группу и распределял роли четверых участников 52-летний неформальный лидер одной из диаспор", – говорится в официальном сообщении пресс-службы МВД по РТ.

За этой же группой установили и иные факты вымогательства: в 2017 году они требовали с молодого человека 300 тысяч за якобы закрытие уголовного дела против него. Позднее с него же и его родственника вымогали деньги за несуществующий долг.

Еще одной жертвой преступников стал обычный рабочий, у которого они требовали 130 тысяч рублей. Так как такого количества денег у него не было, мужчину заставили 10 дней работать в строящемся коттедже, при этом долг с него не сняли.

Помимо этого, они вымогали еще 400 тысяч рублей у другого предпринимателя, который также поставлял сухофрукты. Во всех случаях вымогательства при неуплате долгов злоумышленники вывозили своих жертв в лес и избивали там.

Сейчас полицейским удалось задержать пятерых подозреваемых от 28 до 56 лет. Возбуждено уголовное дело по статьям за вымогательство и мошенничество. Об этом сообщается в пресс-службе МВД по РТ.