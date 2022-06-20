Онлайн-курсы по маркетингу

Интернет-маркетолог обеспечивает привлечение клиентов, постоянно мониторит рынок и внедряет в работу новейшие инструменты. Он продвигает бизнес своих клиентов с помощью рекламных каналов: контекстной, таргетированной и остальных видов рекламы — и анализирует то, насколько эффективно они работают.

Интернет-маркетолог работает в связке с SMM-щиком, копирайтером. В задачи специалиста входит:

разработка стратегии продвижения и слежка за реализацией;

анализ работы на разных этапах и правки в план;

отчитываться перед клиентом и давать рекомендации по скорейшему продвижению

Бесплатные курсы по интернет-маркетингу дают базовые знания в профессии. Со временем, когда человек обучается основным азам, то он может выбрать более узкое направление и расширить свои навыки на дополнительных курсах. С хорошей полноценной базой можно двигаться дальше в любом направлении, так будет намного легче и приятнее. Подробнее на: https://vamber.ru/question/kak-vybrat-onlajn-kurs-i-shkolu-po-marketingu-i-smm/https://vamber.ru/question/kak-vybrat-onlajn-kurs-i-shkolu-po-marketingu-i-smm/.

Плюсы бесплатных онлайн-курсов по интернет-маркетингу:

Плавное погружение в профессию;

Удобный график занятий. Как правило, это видеоуроки, которые можно посмотреть в любое время;

Универсальный набор общих навыков – по интернет-маркетингу обучение бесплатно онлайн проходят как начинающие специалисты, так и владельцы бизнеса, которым это также помогает понять принципы продвижения продукта в интернете;

Возможность определиться с целями и дальнейшим направлением обучения;

Бесплатные базовые материалы, собранные в структурированную учебную мини-программу

Иногда школы предлагают пройти курсы интернет-маркетинга бесплатно с получением сертификата в конце, который можно использовать как аргумент повысить вам зарплату, свидетельство экспертности для клиентов или просто для гордости собой.