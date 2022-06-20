Идет парад планет: Глоба назвал два знака Зодиака, которые до 30 июня смогут исполнить любую мечту

Надвигается масштабный парад планет. Он состоится 24 июня. А потому за несколько дней до него и в течение пяти дней после него повышается вероятность фантастического везения для двух знаков зодиака. В них встанут Венера, Сатурн, Марс, а потому влияние планет в корне может изменить жизнь представителей этих знаков. Их назвал советский и российский астролог Павел Глоба.

Козерог

В эти дни до конца месяца представителям знака стоит сосредоточить свое внимание на заветном желании. Чем больше вы о нем будете думать, тем выше шанс, что Вселенная сделает все так, чтобы запустилась цепочка событий, которая приведет к исполнению задуманного. Козерогам стоит держать себя в руках - влияние планет будет сильным, эмоциональная стабильность окажется под угрозой. Только спокойствие и сосредоточение - вот что в эти дни способно привести вас к желаемому результату.

Водолей

Водолей также окажется под влиянием парада планет, и именно в последние дни июня, благодаря влиянию Марса, знак сможет многого добиться на профессиональном и творческом поприще, он будет буквально завоевывать сердца окружающих. Чтобы исполнить заветное желание, в день парада Планет, 24 июня, знаку лучше быть более позитивным, постарайтесь ни с кем не ссориться, чтобы не спугнуть удачу.