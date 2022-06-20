Удивительное зрелище: жители Татарстана 24 июня смогут наблюдать Парад Планет

Жители Татарстана смогут 24 июня насладиться удивительным зрелищем: планеты выстроятся в небе точно в ряд и к ним присоединится полумесяц Луны.

"На широте Москвы, Нижнего Новгорода, Казани, Екатеринбурга, Омска, Новосибирска и Красноярска (55° с.ш.) наблюдать явление нужно около 2:30 утра, но Меркурий уже пропадет на фоне утренней зари", — сообщают эксперты AstroAlert.

Наиболее близко к Солнцу расположится Марс, потом будет видна яркая Венера, и только потом появится полумесяц Луны. Юпитер будет у границы Рыб и Кита, а в созвездии Козерога засияет Сатурн.

Это все можно видеть невооруженным глазом.

Если же у вас есть бинокль или телескоп, то можно увидеть еще и Уран с Нептуном.

В последний раз такой последовательный парад происходил в декабре 2004 года.