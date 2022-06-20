В Казани начался новый процесс над экс-банкиром Робертом Мусиным

В Вахитовском суде Казани начался процесс по новому делу бывшего банкира, экс-главы "Татфондбанка" Роберта Мусина. Его обвиняют в злоупотреблениях полномочиями на 26 миллиардов рублей.

Следователи считают, что с января 2013 года по декабрь 2016 года Роберт Мусин пользовался служебными полномочиями и в ущерб банку выдал ничем не подкрепленные, необоснованные кредится 35 аффилированным юридическим лицам, вывел ликвидные и принял на баланс переоценные активы. Банку был причинен ущерб на сумму более 26 миллиардов.

Ранее тот же Вахитовский райсуд приговорил Мусина к 12 колонии общего режима, также Мусин должен выплатить АСВ 23 миллиарда рублей.