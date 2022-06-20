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Фото: srb62.ru

В Казани начался новый процесс над экс-банкиром Робертом Мусиным

20.06.2022, 11:05 20 prokazan.ru
В Вахитовском суде Казани начался процесс по новому делу бывшего банкира, экс-главы "Татфондбанка" Роберта Мусина. Его обвиняют в злоупотреблениях полномочиями на 26 миллиардов рублей.
 
Следователи считают, что с января 2013 года по декабрь 2016 года Роберт Мусин пользовался служебными полномочиями и в ущерб банку выдал ничем не подкрепленные, необоснованные кредится 35 аффилированным юридическим лицам, вывел ликвидные и принял на баланс переоценные активы. Банку был причинен ущерб на сумму более 26 миллиардов.
 
Ранее тот же Вахитовский райсуд приговорил Мусина к 12 колонии общего режима, также Мусин должен выплатить АСВ 23 миллиарда рублей.
Суд Казань Криминал
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10:12, 14.06.2022
Молния ударила в двоих детей, которые стояли на улице
09:32, 14.06.2022
Стало известно, какую сумму футболист Сердар Азмун будет платить своей дочери в Казани
08:29, 14.06.2022
Русская бабушка против медведя: пенсионерка бесстрашно защитила свою семью от хищника
08:02, 14.06.2022
Мать сбросила своих детей с шестого этажа и покончила с собой
07:52, 14.06.2022
Онколог заявил, что молодые люди стали чаще болеть некоторыми опасными видами рака
07:30, 14.06.2022
Названа дата открытия скоростной трассы М-12 от Москвы до Казани
05:00, 14.06.2022
Родственники украинских пленных просят, чтобы их не возвращали домой, на Украину
02:00, 14.06.2022
Двух детей унесло в море на надувном матрасе
01:00, 14.06.2022
Родители пропавшего пятилетнего мальчика признались, что сами его убили
14:00, 13.06.2022
Экономист предсказал «нешуточное» падение доходов россиян
13:45, 13.06.2022
Не несите это в дом: врач-пульмонолог рассказал, почему цветочные букеты - весьма опасная штука
11:46, 13.06.2022
Владимир Путин отправил в отставку красавицу-экс-прокурора Наталью Поклонскую
10:24, 13.06.2022
Мать нашла в коммуналке своего 17-летнего сына мертвым
09:18, 13.06.2022
Мужчина насмерть подавился едой в ресторане
09:00, 13.06.2022
СК: на Волге столкнулись баржа и моторный катер - погибли 4 человека
08:16, 13.06.2022
Адвокат Кудерко сообщила, за что этим летом могут оштрафовать дачников
07:55, 13.06.2022
В России сегодня должны открыться 50 ресторанов сети «Вкусно — и точка»: вместо «Макдоналдс»
05:00, 13.06.2022
Людей, в том числе детей, подожгли на празднике: В огненном шоу горящая веревка улетела в зрителей
03:00, 13.06.2022
Сначала зарезали, потом сожгли: Пару пенсионеров зверски убили в их собственном доме
17:05, 12.06.2022
Пьяный курсант устроил ДТП в центре города: Сбитый пешеход упал в воду, один из пассажиров умер
15:30, 12.06.2022
Она хотела спасти машину, но ее саму уже не спасли: Женщина утонула в ушедшей на дно водоема машине
12:58, 12.06.2022
Мал, да удал: Медвежонок пробрался во двор частного дома и напал на 5-летнюю девочку и пенсионерку
05:00, 12.06.2022
Офицеp вывез подчиненного в лес, пpостpелил ему ногу, отбил пальцы за пpогул на службе
01:00, 12.06.2022
Хочешь, я тебя прям здесь зарежу?: в городском автобусе за руку поймали пожилого извращенца
19:00, 11.06.2022
Бывшего депутата Госдумы нашли мертвым
15:18, 11.06.2022
Какова цена жизни: стало известно, сколько получают на Украине иностранные наемники
15:04, 11.06.2022
Умственно отсталого подростка заподозрили в сексуальном надругательстве на девочками 5 и 7 лет
14:53, 11.06.2022
Жене офицера, организовавшей фонд помощи участникам спецоперации на Украине, спалили автомобиль
13:35, 11.06.2022
Украинские военные потребовали выпустить их с завода «Азот» вместе с заложниками
10:27, 11.06.2022
Отец до смерти избил рецидивиста за домогательства к его 13-летней дочери
07:30, 11.06.2022
Угостил алкоголем, приставал, за что поплатился: Обидчика 13-летней девочки забили до смерти
05:00, 11.06.2022
Кадыров исполнил стихотворение про Украину
04:30, 11.06.2022
Впала в кому – реанимировали, но снова за свое: 13-летняя девочка умерла от отравления наркотиками
20:15, 10.06.2022
Трупы кошек и собак лежали в пруду прямо в черте города: Найдено стихийное кладбище животных
20:00, 10.06.2022
Воспитательница в садике в кровь разбила нос пятилетнему мальчугану за шалости
19:07, 10.06.2022
Насильника задержали на месте преступления: Мужчина надругался над своей 7-летней землячкой
18:26, 10.06.2022
Прощай, МакДак! Теперь официально!: В Татарстане закрылись все 19 ресторанов, что будет дальше?
17:10, 10.06.2022
Наказал за отсутствие на службе: Офицep вывeз пoдчинeннoгo в лec,пpocтpeлил ему нoгy и yгpoжaл yбить
16:06, 10.06.2022
СК ищет лжеврача и его жену, которые якобы лечили детей с ДЦП, а на самом деле на них зарабатывали
14:31, 10.06.2022
Воспитательница разбила нос 5-летнего: Мать забрала сына из детсада прямиком в больницу
14:21, 10.06.2022
Мужчина заколол отверткой своего политического оппонента, не сойдясь во мнении
14:12, 10.06.2022
Не умеешь – не берись: Из-за неосторожного обращения с оружием застрелили 14-летнего подростка
14:11, 10.06.2022
Президент Финляндии отменил ужин с королем Швеции после того, как Путин высказался о Петре I
11:45, 10.06.2022
Жительница Рубежного рассказала, как снайпер ВСУ убил ее мужа, а потом не давал забрать его тело
08:54, 10.06.2022
Украинские власти признали, что ВСУ теряют каждый день от 100 до 200 военных убитыми
08:33, 10.06.2022
Школьник пытался вылечить заикание мухоморами с Wildberries и оказался в реанимации
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Суд на Донбассе приговорил наемников из Марокко и Британии к смертной казни
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Полицейский залез на крышу остановки, выполняя команду начальства «Стой на остановке»
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Мужчина умер после обрезания,а найденную в бетоне жертву сперва изнасиловали:Главное на утро 10 июня
06:30, 10.06.2022
Бросало в жар, тошнило и рвало: Мужчина умер от септического шока после операции по обрезанию
05:00, 10.06.2022
Медики скорой помощи не смогли попасть в подъезд, и ребенок умер от отравления
03:00, 10.06.2022
Мгновенная нелепая смерть: Водителя на авто раздавили тонны щебня, затем столкнулись еще 4 машины
20:43, 09.06.2022
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Мужчина умер после того, как ему сделали операцию по обрезанию
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Ударилась так,что разорвало печень:5-летняя девочка упала на перекладину из металла – она в больнице
18:47, 09.06.2022
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Остается только молиться!: Казанцев шокировали новые машины АВТОВАЗа без подушек безопасности
16:20, 09.06.2022
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Девушка сбежала из детского концлагеря, устроенного приемной мамой, и попала в колонию на 6 лет
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Оргия в казарме и самоубийство школьника из-за плохих оценок экзамена: Главное на утро 9 июня
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69-летний позарился на 12-летнюю: Инструктора по плаванию подозревают в изнасиловании школьницы
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Внебрачные дети умершего политика Жириновского впервые рассказали об отце
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Привез к реке, изнасиловал, связал руки и сбросил в воду: Таксист жестоко убил 14-летнюю школьницу
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Они нашептали и заставили: мать убила 4-летнего сынишку из-за голосов в голове
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Украинец в Москве до реанимации избил пенсионера за поддержку спецоперации
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Женщину и больного ребенка, пропавших недавно, нашли мертвыми
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Раскрыто число участвовавших в спецоперации солдат-срочников армии России
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Топ-менеджер VK загадочно исчез во время катания на вездеходе
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Работники Wildberries из Казани и других городов сообщили, что их коллеги справляют нужду в бутылки
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Отмена масочного режима и штормовое предупреждение в Татарстане: Главное на утро 7 июня
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Госдума рассмотрит проект закона о строительстве арендных домов для малоимущих специалистов
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Отец обнаружил свою 14-летнюю дочь голой в компании двух молодых парней: делом занялась полиция
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Мать покормила ребенка – его начало тошнить: 2-летняя девочка скончалась в больнице
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В Татарстане простились со старшим разведчиком группы спецназначения, сержантом, погибшим на Украине
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Дмитрий Медведев заявил, что в мире назревает большая революция, которая пожрет своих детей
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Мужчина выстрелил в живот школьнику за предложение помочь
10:26, 06.06.2022
Морпех ВСУ в плену встретился с бойцом ДНР, которого сам убивал штык-ножом
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В МИД России подтвердили, что несколько стран закрыли небо для самолета с Сергеем Лавровым
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Женщина случайно выбросила свой телефон, а потом застряла в мусоропроводе
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Это вам не Остров Мечты и не Диво Остров: Что осталось от парка аттракционов Кырлай
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Снились сочные стейки!: Корреспондент Prokazan.ru о том, каково было начать держать пост
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Он сказал Поехали!: Что казанцы знают о Дне космонавтики и о подвиге Юрия Гагарина
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Ни в какие ворота уже, с ума сошли: В Казани резко подорожали овощи, покупатели в шоке от цен
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Все как на видео только без мордобоя: Дефицит сахара и соли в Казани реальность или просто паника?
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Мальчик, водочки нам принеси!: Возвращение Брата 2 в кинотеатрах Казани собрало аншлаг
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Это обычный вирус, что его бояться?: Что жители Казани думают про пятую волну коронавируса
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В Казани их много: где прячутся старинные клады в столице Татарстана
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Городские легенды: аномальные места в Казани, где легко можно встретить призраков
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Живем, как в пещере: жители дома в Казани месяц сидят без газа из-за соседа, который пропал
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Событие, изменившее жизнь страны: прошел месяц со дня кровавого расстрела в школе Казани
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Убьют: медики Зеленодольской ЦРБ заявили, что начальство кошмарит их так, что они боятся жить
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Он жив: гражданская жена пропавшего рыбака-казанца ищет его сама и подозревает криминал
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Детский кешбэк: как жителям Татарстана отправить детей на отдых вдвое дешевле - инструкция
10:02, 31.05.2021
Вы че творите?: житель Казани требует наказать банк за передачу его личных данных непонятно кому
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Он хотел подражать: мать обвиняемого в терроризме первоклашки из Казани рассказала, как было дело
13:45, 25.05.2021
Перестать экономить: активист рассказал, что может сделать новый глава Метроэлектротранса Казани
14:38, 21.05.2021
Думаю, меня хотели убить: полиция отказалась расследовать дело избитой жительницы Казани
14:15, 18.05.2021
Нужно достать боль: психологи рассказали, как дети и родители переживают стрельбу в школе Казани
18:01, 14.05.2021
Люди в страхе, стрелок добился цели, а где вы были?: активист в Казани пикетирует ФСБ, МВД, мэрию
16:54, 12.05.2021
Когда вместо звонка раздаются выстрелы: стрельба в российских школах, или чему нас учит история
14:00, 06.05.2021
В Казани бывших гаишников вышвыривают на улицу из служебного жилья как отработанный мусор
14:54, 28.04.2021
У нее бывают заскоки: чиновника в РТ обвинили в избиении сотрудницы за ее отказ выйти на субботник
16:20, 27.04.2021
Солите руль и не говорите о ДТП: названы мистические приметы водителей и пассажиров в Казани
15:17, 26.04.2021
Сказали, ждать смерти: 9-летнему жителю Казани не могут помочь в России, но не все еще потеряно
13:13, 23.04.2021
Пожизненно и 8,5 лет сверху: татарстанскому киллеру Ринтику вынесли удивительный приговор
11:39, 15.04.2021
Меньше миллиона не брали: на чем просчиталась дерзкая и неуловимая банда Бонни и Клайда из Казани
12:45, 13.04.2021
Не виновен: беременная девушка осужденного за педофилию парня из Татарстана намерена защищать его
15:43, 06.04.2021
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Никогда себе не прощу: глава поселка в Татарстане застрелил женщину вместо лисы, но избежал тюрьмы
07:16, 27.03.2021
Звериные перфомансы: как подравшиеся слоны в цирке Казани раскололи общество и поссорили звезд
07:00, 24.03.2021
Кто ответит за жизни людей? В Татарстане решили строить ЖК в зоне сибиреязвенного скотомогильника
15:49, 16.03.2021
Хлеб делили, думал, братья: как партнеры по бизнесу в Казани превратились в заклятых врагов
19:04, 12.03.2021
Роли четко распределены: что происходит внутри цыганской ОПГ, берущей людей в рабство в Казани
07:13, 10.03.2021
Деньги отмывают, а щенки умирают: зоозащитники в Казани требуют закрыть Зооцентр
12:48, 07.03.2021
Мужчины ущемляют в дорожных правах: как работается женщинам в такси на улицах Казани
11:07, 24.02.2021
Это уже надломленные люди: чего ждать Татарстану после выхода на волю самых кровавых бандитов 90-х
17:45, 20.02.2021
Дети просились с ним: многодетная мать в Казани после ДТП осталась без мужа и с огромным долгом
14:10, 19.02.2021
Если это и памятник, то хрущевской эпохе: как в Казани пройдет реновация речпорта и нужна ли она
14:02, 18.02.2021
Каршеринг на тропе войны: по дорогам Казани носятся неуловимые и безнаказанные лихачи
15:05, 16.10.2020
Ситуация сложная, не скрываем: в больницах Казани копятся очереди, Минздрав просит не паниковать
15:43, 14.07.2020
В Казани начали открывать торговые центры, но там пока пусто: фоторепортаж
11:30, 16.06.2020
“Разве мы виноваты?”: как регистрация иностранцев в Казани переросла в беспорядки с участием полиции
20:45, 11.12.2019
«Когда я освободился, будто попал в рай»: экс-заключенный из РТ о жизни в колонии
18:44, 05.02.2019
«Плачу 2 ипотеки, живу в «курятнике»: аварийщики о том, как живут на 6 кв.м.
16:02, 25.01.2019
Казанцы перестали выбрасывать мусор на свалки, сортируя его дома
12:53, 21.01.2019
Проход в десятки сантиметров и забор: дом на Бутлерова оказался в изоляции
10:41, 18.01.2019
Водители жалуются на нечищенные стоянки, а дорожникипаркуют там грязный снег
16:24, 16.01.2019
Фоторепортаж: сколько водителей скручивают номера в центре Казани, мешая другим
10:13, 14.01.2019
Неизвестная Казань: улица Волкова с уникальным домом и воспоминаниями жителей
08:35, 05.12.2018
Без воды, газа и канализации. Мама с двумя детьми пытается выжить в бараке
17:00, 14.11.2018
Казанца оштрафовали за разоблачительный пост Вконтакте на 55 тысяч рублей
12:18, 25.10.2018
«Сделали не по закону, а по понятиям». Пенсионер пожаловался на захват дома УК
12:42, 19.10.2018
Мне сломали 3 ребра. Казанец пожаловался на издевательства со стороны полиции
18:45, 05.07.2018
«Нас поджигают, чтобы согласились»: Мать с ребенком-инвалидом переселяют из центра в Юдино
12:28, 23.05.2018
В Казани ради новой дороги от Кварталов до М7 могут уничтожить три новых поселка
11:53, 16.05.2018
«Решил за 3 дня». Московский бизнесмен бросил столицу и уехал жить в деревню под Казанью