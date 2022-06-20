11-летняя девочка утонула в Волге прямо на глазах у собственной бабушки

В Волгограде 11-летняя школьница утонула прямо на глазах у собственной бабушки. Девочка пошла на прогулку с пожилой родственницей на берег Волги. Там девочка присела на бетонную плиту, но не удержалась на ней и сорвалась вниз, пишет V1.

Бабушка пояснила, что девочка хотела помочить в воде ноги. Но бетонная плита, частично погруженная в воду, оказалась скользкой. Пенсионерка ничего не успела сделать.

Она позвонила в МЧС, побежала за мужем на дачу, расположенную рядом в СНТ. Мужчина нырнул в указанное место, достал девочку на берег, но спасти ее медики уже не смогли.