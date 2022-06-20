В Татарстане жителей возмутил пляж, который чиновники закатали в бетон

Татарстанцы в одном из сообществ в социальных сетях пожаловались на власти Чистопольского района, который ведут застройку у детского оздоровительного лагеря "Ровесник". Возмутила жителей бетонная конструкция, установленная в зоне отдыха. Местные жители считают, что у них собираются отнять любимое место летнего отдыха.

"Каждый год жители Чистополя и окружающих поселков приезжали сюда купаться. Мы - гости города - ждали начала купального сезона. И вот настал июнь, мы приехали сюда, а пляжа больше нет. Теперь посреди уже бывшего пляжа возвышается бетонная конструкция. Видимо, водозабор для строящейся системы полива. Со стройки всех выгоняют, едут на стройку бетономешалки сплошным потоком. Нигде рядом нет ни таблички, ни любого другого упоминания о работах и о том, к кому обращаться за разъяснениями. То есть, пришли очень умные дядьки, увидели халявный не освоенный песочек и давай его закатывать в бетон! Дачники в шоке, купаться негде, пляж закончился вместе с доступом к большой воде. Теперь, живя на реке, на нее можно только смотреть издалека", - написали возмущенные отдыхающие.

В администрации района инцидент пока не комментируют, однако известно, что существует план строительства оросительной системы АФ "Чистопольская".