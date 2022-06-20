Шестилетний мальчик шокировал горожан, гуляя по карнизу окна на пятом этаже

Шестилетний мальчуган накануне поверг в состояние шока жителей Уфы. Он гулял по карнизу окна на пятом этаже доа на улице Ферина. Установлено, что его бабушка в тот момент пошла в ванную. Об этом сообщает управление гражданской защиты города.

В результате ЧП, к счастью, никто не пострадал. Бабушка вышла из ванны, увидела малыша на карнизе и забрала его домой. Однако фото и видео с места уже попало в Сеть, откуда и узнали о происходящем спасатели.

Полиция и МЧС выезжали по адресу, побеседовали с бабушкой и посоветовали впредь лучше следить за малолетним внуком.