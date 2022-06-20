Приехал узнать их истории: Актер Бен Стиллер приехал в Польшу на встречу с украинскими беженцами

Голливудская звезда Бен Стиллер, известный по фильмам "Знакомство с Факерами" приехал в Польшу, где встретится с беженцами, покинувшими Украину. Об этом сообщает Газета.ру со ссылкой на таблоид Daily Mail.

Актер приехал в польский город Жешув накануне Всемирного дня беженцев, которое празднуется 20 июня. Он также посетил один из складов приграничного города и пообщался с сотрудниками гуманитарных организаций.

«Миллионы людей были вынуждены бежать из своих домов. И более 90% из них — это женщины и дети. Я здесь, чтобы узнать их истории и поделиться ими», — подчеркнул артист.

Насколько долго будет путешествие по Европе звезды фильмов "Дюплекс", "Ночь в музее" неизвестно.