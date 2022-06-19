Шли за ним до подъезда: четверо мужчин напали на подростка и нанесли два ножевых ранения

Четверо мужчин с ножом напали на подростка, происшествие попало на видеокамеру подъезда. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на видео опубликованного E1.RU.

На кадрах видно, как мужчины преследовали парня до подъезда. Догнав его, сперва прыснули ему в лицо балончиком, а потом принялись его избивать руками и ногами. Инцидент произошел в Екатеринбурге.

Как рассказал один из очевидцев, злоумышленники шли за длинноволосым молодым человеком до подъезда дома на Тбилисском бульваре. Там они нанесли ему два ножевых ранения.

Молодой человек выжил и подал заявление в полицию.

«По факту инцидента сотрудниками территориального ОВД организована проверка, в ходе которой устанавливаются обстоятельства и лица, причастные к конфликту», — заявили в пресс-службе российского города.