Пользователи Microsoft из России теперь не могут устанавливать Windows 11 и 10 с официального сайта

На территории России установка Windows 11 и Windows 10 с сайта Microsoft завершаются ошибкой, однако с VPN это сделать удается. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

"Ошибка. Возникла проблема с вашим запросом. Для получения помощи посетите контактную страницу службы поддержки Майкрософт", - такое сообщение выходит при скачивании Windows 11 (ISO).

А если попробовать скачать Windows 10, вам просто выйдет сообщение об ошибки: "404 - File or Directory not found". Однако, как сообщает ТАСС, стоит только включить VPN загрузка тут же происходит.

Любопытно то, что в конце марта компания Microsoft заявляла, что не будет приостанавливать сотрудничество с клиентами из России. И активно продолжит работать с российскими школами, больницами и другими организаций. Сейчас же то, что пользователи не могут скачать официальную версию Microsoft никак не комментирует.