Разбились при ударе об землю: Два человека погибли при падении параплана

Два россиянина погибли в результате падения параплана в Омской области. Об этом Лента.ру со ссылкой на ТАСС.

«Сегодня около 08:00 (05:00 мск) часов в полицию поступило сообщение от рыбаков, находившихся на водоеме в районе села Большекулачье Омского района, о падении параплана, в результате которого погибли два человека», — сообщили в ведомстве.

По предварительным данным, мужчины не справились с управлением и погибли при ударе об землю. Личность одного из мужчин выясняется, другой был 57-летний местный житель. В районе села Троицкое обнаружен автомобиль погибших.