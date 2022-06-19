28-летний мужчина найден мертвым на крыше церкви святой Екатерины

Вчера, 18 июня, поздно ночью найден мертвый мужчина на крыше церкви святой Екатерины на Васильевском острове в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает Газета.ру со ссылкой на Фонтанку.ру.

По информации издания, тело 28-летнего мужчины обнаружил охранник церкви, который вызвал полицию и скорую. Сотрудники констатировали смерть, однако причина пока неизвестна. Предположительно, мужчина пробрался на кровлю и совершил там самоубийство.

Сотрудники правоохранительных органов начали расследование по данному делу.