Остались жена и двухлетний сын: 30-летний татарстанец погиб в ходе спецоперации на Украине

Руслан Радин, единственный сын сотрудницы "Челныводоканала" Венеры Радиной погиб в ходе спецоперации на Украине. Об этом сообщают «Челнинские известия».

"Коллектив ООО «Челныводоканал» выражает соболезнования лаборанту химического анализа центральной лаборатории ООО «Челныводоканал» Радиной Венере Редаковне в связи с гибелью ее единственного сына Руслана, выполнявшего свой воинский долг в ходе специальной военной операции на Украине", - говорится в тесте соболезнования коллег.

По данным издания, у Руслана остались жена и двухлетний сын. Ему было 30 лет. Он окончил школу №28, после получил специализацию газоэлектросварщика. Однако работать по специальности не стал и уехал на Кубань, где решил пойти в армию. Его зачислили в 247-й гвардейский десантно-штурмовой Кавказский казачий полк, дислоцировавшийся в Ставрополе. Через год Руслан подписал контракт. На начало спецоперации он имел 12-летний стаж военной службы.