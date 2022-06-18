Диетолог назвала продукты, которые лучше всего снижают чувство голода

Диетолог Елена Соломатина в беседе с изданием Pravda.ru перечислила продукты, которые уменьшают чувство голода.

По ее словам, в ходе исследования специалисты установили, что овощи содержат много клетчатки, которая снижает аппетит. Например, огурцы. Кроме того, в зрелых овощах присутствует хлорогеновая кислота, способствующая снижению веса.

Диетолог отметила и пользу овощных супов

«В супе из овощей много воды, которая создает объем и согревает стенки желудка», – рассказала она.

Елена Соломатина посоветовала также включать в рацион цельнозерновой хлеб из муки грубого помола – он препятствует развитию рака желудка.