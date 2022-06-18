Microsoft запретила россиянам скачивать Windows 10 и 11 со своего официального сайта

С сегодняшнего дня, 18 июня, на официальном сайте компании Microsoft стало невозможно скачать Windows 10 и Windows 11. Об этом сообщили в Интернете российские пользователи.

При попытке скачать установочные утилиты для Windows 10 на экране высвечивается ошибка «404 — File or Directory not found». Это относится и к Windows 11, для которой не получается скачать «Помощника по установке». Сам же «Установочный носитель» можно скачать свободно.

Пользователи, которые начали вникать в эту проблему, обнаружили, что это затрагивает как минимум несколько российских провайдеров.

При этом при заходе на официальный сайт Microsoft с включённым VPN всё работает хорошо. В связи сэтим получается, что американская компания ввела ограничения на установку Windows регионально. Пока до конца неясно, имеет ли место ошибка или это осознанные действия. В Microsoft пока не дали никаких комментариев по этому вопросу.