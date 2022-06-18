Вирусолог рассказал, какая летальность может быть от оспы обезьян

Главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что оспа обезьян не представляет большую угрозу для жизни человека. По словам специалиста, ее вирус слабеет при каждой передаче от человека к другим людям. Об этом сообщает издание URA.RU.

«Считается, что там есть летальность от 1 до 10%, но это связано с заражением непосредственно от животных и с плохой медициной в Африке. Когда люди заражаются от животных и плохая медицина, могут быть летальные случаи», - пояснил эксперт.

На сегодня зарегистрировано уже 2103 случая заражения оспой обезьян в 42 странах мира и один летальный исход от нее.