В Мурманской области около 4 часов утра из окна пятого этажа дома № 19 по улице Зиновьева в Апатитах выпал молодой человек. Об этом сообщает tv21.ru.
Подросток остался жив. Он упал на козырек цокольного помещения здания, при этом очень сильно повредив ногу. Первую помощь парень получил от своего товарища, который и встретил прибывших к месту происшествия медиков, пожарных и полицейских. Подростку вкололи обезбаливающее, а затем спустили вниз.
Из окна выпал 17-летний молодой человек
18.06.2022, 13:31 492
В Мурманской области около 4 часов утра из окна пятого этажа дома № 19 по улице Зиновьева в Апатитах выпал молодой человек. Об этом сообщает tv21.ru.
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Экс-руководитель «Росвооружения» найден мертвым в своем коттедже
Женщина-мигрантка нашла на скамейке младенца и тайно воспитывала его четыре года
Какая мерзость: под Казанью в детском лагере в еде нашли опарышей
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