Педагог развращал первоклассницу прямо на факультативе

В Ульяновске 56-летнего педагога подозревают в домогательствах к первокласснице. Об этом сообщает «Лайф» со ссылкой на свой источник.

Мужчина работал в одном из престижных учебных заведений города. Он вел факультативные занятия по электронике и шахматный кружок. В октябре прошлого года заниматься к нему пришла первоклассница. Сначала все было нормально, но потом девочка призналась родным, что в марте 2022 года мужчина стал сажать ее на колени и трогать в присутствии других учеников. В апреле девочка не выдержала и пожаловалась бабушке. В полицию семья обратилась только сейчас, так как мать пострадавшей стеснялась писать заявления, домогательства на тот момент прекратились.

Педагога задержали. На него возбуждено уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера.