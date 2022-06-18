Финляндия ввела запрет на ввоз российского топлива для физических лиц

Власти Финляндии ввели запрет на ввоз российского топлива через границу на автомобилях для физических лиц. Он распространяется на перевозку топлива в любом виде, в том числе в канистрах и других емкостях. Об этом представитель финской таможни Туула Ляхдеринне сообщила «РИА Новости». Такое решение было обусловлено вступлением в силу шестого пакета санкций Евросоюза.

«В результате санкций ЕС, введенных против России 4 июня 2022 года, прямая или косвенная покупка, импорт или передача нефтепродуктов из России или в Россию запрещены. Поэтому на данный момент топливо из России можно ввозить только в обычном топливном баке автомобиля»,— пояснила представитель таможни.

Из-за низкой стоимости российского топлива до пандемии коронавируса в Финляндии был популярен «бензиновый» туризм. По информации базы globalpetrolprices, средняя стоимость бензина в Финляндии за 13 июня составила €2,54. Резкий подъем цен начался после 18 апреля.

21 апреля финский портал YLE со ссылкой на данные полиции сообщил, что на фоне роста цен на бензин увеличилось количество краж этого топлива. По данным издания, как правило, его похищают с крупных строительных площадок. Полиция также получала сообщения о краже бензина из грузовиков.