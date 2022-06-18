В Казани наградили победителей конкурса «Врач года — Ак чәчәкләр - 2022»

Вчера, 17 июня, в выставочном центре «Казань Экспо» были объявлены победители ежегодного конкурса «Врач года — Ак чәчәкләр — 2022». В торжественном мероприятии принял участие спикер Госсовета РТ Фарид Мухаметшин, министр здравоохранения РТ Марат Садыков, а также главврачи и представители коллективов больниц, главы министерств и ведомств и др.

На конкурсе были представлены 5 номинаци1. Так, врачом года в Татарстане стал заслуженный врач РТ и РФ, главный внештатный сердечно-сосудистый хирург минздрава РТ Роин Джорджикия. Звание медицинского работника года присудили фельдшеру Аккузовского фельдшерско-акушерского пункта Актанышской ЦРБ Лайсан Анамовой. Звание лучшего врача первичного звена получил врач общей практики Камско-Устьинской ЦРБ Олег Наумов. В номинации «Уникальный случай» победа досталась коллективу врачей ДРКБ (команда врачей ДРКБ спасла жизнь пятилетней девочки при внезапной остановке сердца, произошедшей на фоне острого миокардита и нарушения сердечного ритма из-за вирусной инфекции).

Звание «Легенда здравоохранения» получил заслуженный врач ТАССР, заслуженный деятель науки РТ, доктор медицинских наук, почетный член российского общества акушеров-гинекологов Лев Козлов.

Победителям и лауреатам в зависимости от номинации вручали денежный приз, планшеты, путевки в санаторий и гранты на стажировку в зарубежную клинику.