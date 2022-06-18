Сорвут куш: Глоба назвал три знака Зодиака, которые станут любимчиками судьбы в конце июня

Фортуна повернется лицом к трем знакам Зодиака в конце июня, после 20 числа. Об этом рассказал советский и российский астролог, публицист Павел Глоба. По мнению специалиста по звездам, у представителей этих трех знаков все будет получаться легко и непринужденно, как бы само собой, желания начнут исполняться и в целом дела будут идти замечательно.

Телец

Тельцам с 20 июня стоит готовиться к важным известиям. Они принесут позитивные изменения в жизнь знака. Тельцы в прямом смысле могут сорвать куш - получить выигрыш, премию, неожиданный ценный подарок. С финансами наконец не будет проблем, а значит, Тельцы смогут запланировать долгожданные покупки, отдых.

Близнецы

Близнецам выпадет шанс исполнить заветную мечту. Звезды благосклонны к именинникам этого месяца. И можно по праву считать Близнецов - настоящими любимчиками Фортуны. У них будут колоссальные подвижки в делах, на работе, случатся приятные события в личной сфере.

Рыбы

Рыб ожидает приключение: последние дни июня принесут очень интересные знакомства, которые изменят жизнь представителей знака. Это могут быть как романтические знакомства, так и деловые. Если знак будет в меру учтив и позитивен, то перед ним откроются дальние горизонты с большими перспективами.