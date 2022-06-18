За изменения в нашей жизни ответственная Венера, именно ее влияние диктует изменения в личной жизни, считает советский и российский астролог с мировым именем Павел Глоба. Начиная с 18-19 июня 2022 года Венера будет максимально сильно влиять на два знака Зодиака, и именно им стоит готовиться к изменениям в личной сфере.

Овен

Овнов ждет романтическое настроение. Семейные Овны смогут внести гармонию в отношения с партнером. Одиноким звезды обещают приятную встречу. Закончится ли она свадьбой, сказать сложно, все зависит от того, что именно вы хотите от отношений. В конце июня астролог советует Овнам не увлекаться интрижками на одну ночь - от таких отношений проблем будет больше, чем удовольствия.

Дева

Девы могут сделать сами или получить предложение руки и сердца. Если Дева семейная, то Венера обострит ощущения и восприятие реальности, и тут возможны два варианта - либо отношения вспыхнут с новой силой, либо охладятся. Астролог советует Девам взять паузу и хорошо обдумать все, не спешить с кардинальными решениями. Одинокие Девы после 25 июня имеют все шансы встретить свою судьбу.