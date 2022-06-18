Путин поручил правительству принять кардинальные меры, чтобы поддержать семьи с детьми

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству постоянно держать на контроле разработку дополнительных мер поддержки семей с детьми, отметив, что они должны носить кардинальный характер.

"Прошу правительство постоянно держать на контроле разработку дополнительных мер поддержки семей с детьми, они должны носить кардинальный характер, соразмерный масштабу чрезвычайного демографического вызова, с которым мы сталкиваемся", - сказал он в накануне, выступая на Петербургском международном экономическом форуме.

Будущее государства, считает Путин, за семьями с двумя, тремя и более детьми, и все должно быть настроено на запросы именно таких семей - и здравоохранение, и образование.

"Поэтому речь должна идти не только о прямой финансовой поддержке, нам нужно нацелить, настроить на запросы семей с детьми систему здравоохранения, образования, все сферы, определяющие качество жизни людей", - сказал президент.