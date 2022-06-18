За друга ответишь: житель Татарстана с шилом бросился на мужчину, обвинив его в смерти друга

В Татарстане завершено расследование уголовного дела о покушении на убийство, сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.

Все случилось в апреле этого года. Мужчина, который обвиняется в покушении, гостил у знакомого. В какой-то момент он начал обвинять другого гостя застолья в том, что тот якобы убил его друга.

Обвиненный в таком деле мужчина решил не конфликтовать, попрощался и начал уходить. Но мститель схватил шило и начал преследовать жертву. Догнав его в одном из дворов, начал выяснять отношения, началась драка, нападавший начал бить потерпевшего шилом.

Мужчину госпитализировали, врачам удалось спасти ему жизнь.

Подозреваемого задержали, он частично признал вину в совершении преступления. Следователи собрали доказательную базу и направили материалы уголовного дела на рассмотрение в суд вместе с обвинительным заключением.