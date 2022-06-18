Врачи удалили зуб из носа 14-летней девочки

Врачи детской больницы в Иркутске провели уникальную операцию — хирурги удалили зуб из носа 14-летней девочки. Об этом само медучреждение поведало миру в социальных сетях больницы.

Отец девочки заявил, что они знали, что в носу у дочки растет зуб, но сейчас он стал мешать, девочку мучили носовые кровотечения. Ей стало труднее дышать.

Врачи клиники под общей анестезией отслоили близлежащие ткани и удалили зуб. Сейчас девочка уже выписана из больницы, ее состояние оценивается как удовлетворительное.

"Это первый такой случай в моей практике за более чем 30 лет работы оториноларингологом", — рассказала заведующая ЛОР-отделением больницы Галина Борисенко. Как отметила специалист, такая аномалия — когда зубы меняют положение с выходом за линию основного жевательного ряда — наблюдается лишь у 1-4% населения.